Тежка катастрофа е станала във вторник вечер на изхода на село Розино в посока Карлово, съобщиха от МВР - Пловдив за NOVA.

По първоначална информация лек автомобил е напуснал пътното платно, след което се е ударил в мантинела и дърво. На място е изпратен патрул на Районното управление в Карлово, който е установил, че зад волана е бил 18-годишен водач с едва двумесечен стаж като шофьор.

В автомобила са пътували още две момчета на 17 и 15 години. И тримата са транспортирани в болница, където по-късно е съобщено за смъртта на единия пътник.

Местопроизшествието е било обезопасено, извършен е оглед. Пробата за алкохол на водача е отрицателна, като е взета и кръвна проба за химичен анализ. Причините за тежкия пътен инцидент се изясняват в рамките на досъдебно производство.