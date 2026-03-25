Камион и лек автомобил се удариха на път в Пловдивско. Инцидентът е станал в участъка преди Бачково, в посока от Асеновград към 9:45 ч. в сряда.

При сблъсъка е пострадал водачът на колата, който е транспортиран в болница в Пловдив.

Катастрофа край Пловдив затруднява движението

И двамата шофьори са тествани за употреба на алкохол, като пробите са отрицателни. Предстои да им бъдат направени и тестове за наркотици.

Заради катастрофата движението в района се осъществява само в едната лента до изтеглянето на товарния автомобил. Екипи от РУ-Асеновград регулират трафика.