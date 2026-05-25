Загиналите са от София
Тежка катастрофа взе две жертви в Благоевградско. Инцидентът е станал минути преди 15 часа на първокласния път Е79 след Симитли в района на разклона за село Черниче.
Кола, управлявана от 60-годишна жена, се е врязала в спрял камион, научи NOVA от свои източници.
По първоначални данни при изпреварване автомобилът се блъснал в друга кола и навлизайки в лентата за насрещно движение се ударил в товарен автомобил, който бил паркиран в отбивка на пътя. Загинали са 60-годишната жена зад волана и 53-годишният ѝ спътник.
Трафикът и в двете посоки беше преустановен. Леките автомобили се пренасочваха по обходен маршрут от полицейските служители, а товарните изчакваха на място. Минути преди 18:00 ч. движението беше възобновено.
Интензивен беше трафикът по основните пътни артерии в страната след поредицата почивни дни. Най-натоварено традиционно беше движението в посока София по автомагистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“. Припомняме, че от 12:00 до 20:00 часа беше въведена забрана за движение на тежкотоварни автомобили над 12 тона, пътуващи към столицата по трите магистрали.
