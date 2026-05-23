Най-малко 10 души загинаха при израелски въздушни удари в Южен Ливан, съобщиха местните здравни власти. Сред жертвите има шестима парамедици и сирийско дете. Атаките са поредните сблъсъци между Израел и терористичната групировка "Хизбула" въпреки крехкото примирие, постигнато с посредничеството на Съединените щати.

Първият удар е бил нанесен по село Хануие, където са загинали четирима парамедици от Ислямската здравна асоциация, свързана с „Хизбула“. При атаката са били ранени още двама души.

При втори удар в района на провинция Тир са загинали още шестима души, сред които сирийско момиче и двама парамедици от организацията „Ал Рисала“, която е свързана с движението „Амал“ - съюзник на „Хизбула“. Ранени са още шестима души, включително медицински служители и сирийска жена.

Министерството на здравеопазването на Ливан обяви, че атаките нарушават международното право. От Световната здравна организация съобщиха, че от началото на последната война между Израел и „Хизбула“ са регистрирани 169 атаки срещу здравни работници и медицински обекти в Ливан, при които са загинали 116 души.

Ливанските здравни власти съобщиха, че броят на жертвите от израелските атаки от 2 март насам се е увеличил до 3111, а 9432 са ранени.

Израелската армия заяви, че е атакувала обекти на „Хизбула“ и членове на групировката в района. Според военните са били използвани прецизни боеприпаси и са предприети мерки за ограничаване на цивилните жертви.

