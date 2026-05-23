„Действително очаквах да има някакво развитие в тази посока, поради определени различия между мен и настоящото ръководство на министерството“. Това заяви в студиото на „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS бившият директор на БАБХ д-р Ангел Мавровски, коментирайки освобождаването си от поста начело на агенцията.

По думите му основните разногласия са свързани с контрола по границите. „Най-големите ни различия са относно състоянието на границите в страната и това, че смятам, че контролът трябва да бъде на много по-високо ниво, включително и с външни експерти“, посочи той.

По отношение на случая с разкритите нередности на ГКПП „Капитан Андреево“ Мавровски заяви, че още в началото на работата си екипът му е попаднал на сериозни проблеми. "Отне около три месеца да бъдат разкрити нарушенията при изследванията на границата. Става въпрос за изследванията за пестициди на храните, които влизат от Турция“, каза той.

МЗХ: Контролът на „Капитан Андреево“ е сред основните ни приоритети

Той твърди, че има сериозни пропуски и в системите за контрол. „Открихме отдалечен достъп до компютрите и че всеки един протокол, който излиза оттам, може да бъде манипулиран“, заяви Мавровски. На въпрос дали това означава дистанционен достъп до системите, той отговори: „Да, включително“.

Според него липсват достатъчни защити. „Оказва се, че проблем с киберсигурността няма, защото няма такава“, изтъкна той. И допълни, че от ГДБОП след проверка са потвърдили, че манипулацията е възможна и "това е нещо, което не е трудно да се случи".

По негови думи са откривани и значителни количества нерегламентирани продукти. „Това, което разкрихме - бяха кашони с лой и опашки“, обясни той, като допълни, че става дума за агнешки и овчи продукти. „Не мога да кажа защо влиза в такива количества в Европейския съюз именно такава стока“, посочи Мавровски, но при един от случаите "става дума за 38 тона, които разкрихме в Свиленград“.

БАБХ задържа над 570 кг храни без документи на „Капитан Андреево”

По думите му става дума за организирани канали за нелегален внос. „Оказва се, че имаме фалшиви печати, фалшиви документи, с които пътуват за Европа. Изобщо си е цял канал“, заяви той.

„Десетки милиони месечно“, така Мавровски оцени потенциалните щети от нерегламентирания внос, като допусна, че реалните стойности могат да са и по-високи. Според него става дума за добре организирана схема. „Това не става самостоятелно. Има си цял канал“, каза той.

Мавровски твърди още, че има случаи на "предварително изследвани камиони". „Имаме данни дори за камиони, които са им правени изследвания за пестицидни остатъци преди да влязат на границата“, посочи той. По думите му в системите на границата липсва адекватен контрол. „Няма видеонаблюдение, което е още по-притеснително“, заяви той.

БАБХ иззе над 200 кг храни без документи на ГКПП „Капитан Андреево“

Бившият директор коментира и въпроса защо сигналите се подават едва сега. „Ние не сме спирали да работим по темата „Капитан Андреево“. Това изисква изключително много време и подготовка“, каза той. И допълни, че е подавал сигнали към институциите. „Много сигнали са пращани“, заяви Мавровски, като посочи случаи на нарушения в дезинфекцията в Пловдивско и съмнения за т.нар. „фантомни животни“.

По негови думи част от паричните потоци могат да се свържат "с различни лица“. Мавровски не посочи конкретни имена, но заяви: "Нека прокуратурата да разнищи тези дейности.

Целия разговор гледайте във видеото.