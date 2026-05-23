Стопкадър: NOVA САМО ПО NOVA
-
„Бангаранга” без право на втори дубъл: Операторът на DARA от сцената на „Евровизия”
-
"Бангаранга" покори класациите за най-слушана песен в Европа
-
Творческият директор на детската „Евровизия” Гордън Бонело: Сигурен съм, че България ще се справи невероятно!
-
"Фред, работи с мен": Към кого е отправено специалното послание, което DARA изписа на плакат
-
Люси Дяковска: Няма човек в Германия, който да не ме среща на улицата с „Бангаранга”
-
Васил Терзиев: София има най-голяма готовност да организира "Евровизия"
Кой е човекът, който стои зад едни от най-смелите визии на DARA още от първия ѝ клип
След историческата победа на DARA на „Евровизия“ 2026, цяла Европа говори не само за гласа, сцената и енергията ѝ, а и за една дръзка визия, която всички вече наричат „зебрата“. От цветните плитки на едно 16-годишно момиче до най-коментираната прическа на „Евровизия“ 2026. Ивайло Колев е човекът, който стои зад едни от най-смелите визии на DARA още от първия ѝ клип.
Той я познава още преди X Factor. Преди първия клип. Преди Европа да научи името ѝ.
„Според мен една държава трябва да снижава бордюра на звездата си, на таланта си, за да може той по-лесно да прескочи и да отиде до целта си. Нашата държава, първоначално, вдигна бордюра ето толкова, а сега вече го свали. Но DARA го прескочи толкова хубаво, че се качи на последния етаж“, казва Ивайло Колев.
Всичко започва с едни цветни плитки и едно съобщение в Instagram. „И аз си влизам да гледам нещо. И виждам едно момиче, с едни цветни плитки беше. Смятайте, още тогава колко е била оригинална“, посочва той.
„Бангаранга” без право на втори дубъл: Операторът на DARA от сцената на „Евровизия”
„Тя беше едно малко дете. Сега е една прекрасна, млада дама с прекрасен съпруг. Много съм щастлив. Дори на сватбата я правих аз, беше прекрасно. И дано скоро да има един трети член ѝ пожелавам от семейството“, казва той.
За Ивайло това не е просто професионална връзка. Това е човек, когото е видял как пораства пред очите му.
„Много е хубаво, когато познаваш човек от малък и преминаваш пред целия му живот и виждаш как се развива. И тя винаги се развива прекрасно. И аз винаги съм вярвал от първия момент. От първия, не от сега, като спечели „Евровизия“, че тя ще стане световна звезда. И ще стане, ще видите“, вярва Колев.
А тази година мечтата се превръща в реалност. След години работа, десетки визии и безброй часове подготовка DARA печели „Евровизия“ 2026. А визията ѝ се превръща в една от най-обсъжданите в цяла Европа.
Зад кулисите на "Евровизия": Говори българката с ексклузивен достъп до бекстейджа на шоуто
„Това е най-известната зебра в Европа в момента“, казва Ивайло Колев. И докато „Бангаранга“ визията превзема социалните мрежи наред Александра Богданска, и Кристина Kазакова решават да бъдат с емблематичната раирана коса.
„Такива българки с такива мащаби въздействаме, когато ни видят по света. Искам само да кажа едно голямо браво на България. Тук всички знаят в Италия за „Бангаранга“, даже като ме видят с косата и по-малките и по-възрастните запяват „Бангаранга““, посочва инфлуенсърът Кристина.
А за Ивайло най-голямото признание е именно това - когато една визия излезе от сцената и стигне до хората.
Повече гледайте във видеото.
ВСИЧКО ЗА ТРИУМФА НА БЪЛГАРИЯ НА „ЕВРОВИЗИЯ” 2026 ЧЕТЕТЕ ТУК
Последвайте ни