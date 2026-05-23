Поради проливните валежи през изминалите часове, общините Габрово и Дряново обявиха частично бедствено положение.

Цялата площ на СК "Локомотив" в Дряново е залята с вода. Достъпът за моста към стадиона е ограничен. Мостът към жп линията и ул. "Поп Харитон" е силно компрометиран.

Към момента няма нужда от евакуация, но при засилване на валежите през следващото денонощие, има риск от заливане на най-ниските части на града и някои от малките населени места.

