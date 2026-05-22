Министерството на образованието и науката (МОН) публикува верните отговори на матурата по профилиращ предмет, която се проведе в петък. Вижте ги ТУК .

Около 24 000 абитуриенти подадоха заявления за този изпит. Репортерът на NOVA Алис Дамянова изтегли Вариант 2.

Близо 29 хиляди ученици у нас днес държаха изпит за придобиване на професионална квалификация.

И тази година най-много бяха тези, които показаха знанията си по английски език - над 13 000 младежи. Следват география с 1 810 заявления, биология - 1 722, математика - 1 523, предприемачество - 1 373 и философия - 1 186.

Зрелостниците се явиха на втора задължителна матура

Най-слабо предпочитаните предмети за матура са физика и астрономия, за които бяха подадени едва 44 заявления. Следват италиански език със 113, изобразително изкуство - 139, информатика - 159 и химия и опазване на околната среда - 165.

В 617 училища днес се проведе държавен изпит по професионална подготовка и квалификация, вместо втора матура. Близо 16 000 зрелостници са избрали да разработват дипломен проект, а други 13 000 се явиха на изпит, включващ теория и практика.