Синоптиците предупреждават за интензивни валежи и гръмотевични бури на прага на празничните дни. Оранжев код е в сила за областите Монтана , Враца, Габрово, Ловеч, Велико Търново, Пловдив и Пазарджик. В още 13 области от Северна и части от Южна България е обявен жълт код - отново за интензивни дъждове.

Има риск от гръмотевична дейност и локални градушки, като в областите с предупреждение от втора степен е възможно да паднат количества дъжд до около 50 литра на квадратен метър.

Оранжев и жълт код за опасно време в 20 области у нас в петък

