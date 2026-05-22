Оранжев код е в сила за 7 области
Синоптиците предупреждават за интензивни валежи и гръмотевични бури на прага на празничните дни. Оранжев код е в сила за областите Монтана , Враца, Габрово, Ловеч, Велико Търново, Пловдив и Пазарджик. В още 13 области от Северна и части от Южна България е обявен жълт код - отново за интензивни дъждове.
Има риск от гръмотевична дейност и локални градушки, като в областите с предупреждение от втора степен е възможно да паднат количества дъжд до около 50 литра на квадратен метър.
Редактор: Дарина Методиева
