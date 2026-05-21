Общо 11 зрелостници са били заловени в опит да преписват по време на задължителната матура по Български език и литература в Хасковска област в сряда, съобщиха от Регионалното управление на образованието.

Всички случаи са установени в Езиковата гимназия „Проф. д-р Асен Златаров”, като учениците са от различни училища в града. Нарушенията са засечени чрез системата за видеонаблюдение, със съдействието на ръководството на гимназията и полицията.

Зрелостниците са използвали т.нар. „бръмбари” – миниатюрни слушалки, чрез които вероятно са получавали верните отговори по време на изпита.

След установяването на нарушенията, изпитните работи на учениците са анулирани. Те ще имат възможност да се явят отново на матурата по време на допълнителната сесия през август.

За случая е уведомено Министерството на образованието и науката.

От Регионалното управление на образованието посочват, че през последните години в областта не са били регистрирани толкова много случаи на опити за преписване на държавните зрелостни изпити.

На матурата по български език и литература в региона са се явили 1412 зрелостници, а 67 не са се явили на изпита.