Икономиката на България и тази на страните от еврозоната ще нараснат по-слабо от очакваното през тази година, а инфлацията ще бъде значително по-висока от прогнозираното. Това показва пролетната икономическа прогноза на Европейската комисия. Причините варират от нарастващия фискален натиск у нас до войната в Близкия изток, която оказва сериозно влияние върху икономиката на цяла Европа.

Според данните на Брюксел българската икономика ще расте с по-бавни темпове на фона на нарастващия фискален натиск, воден от високи социални разходи и заплатите в публичния сектор. Изчисленията на ЕК показват, че растежът на брутния вътрешен продукт на България се очаква да бъде 2.5% през 2026 г. и 2.2% през 2027 г. Инфлацията у нас пък се предвижда да достигне 4.2% през тази година и да се понижи до 2.6% през следващата.

ЕС прогнозира по-слаб растеж в еврозоната през 2026 г., какви са данните за България

На европейско ниво войната в Близкия изток и последвалият енергиен шок вече започват да оказват сериозно негативно влияние. От ЕК посочват, че икономиката на страните от еврозоната се очаква да нарасне с едва 0.9% през 2026 г., при предишна прогноза за ръст от 1.2%. От Комисията обясняват спада с факта, „тъй като конфликтът в Близкия изток предизвика нов енергиен шок, който отново засилва инфлацията и разклаща икономическите нагласи”.

Комисията значително повиши и прогнозата си за инфлацията. За 21-те държави от еврозоната тя се ревизира до 3.0% за тази година в сравнение с есенните очаквания за едва 1.9%. През 2027 г. се очаква лек спад до 2.3% (спрямо предходна прогноза от 2.0%).

В рамките на целия Европейски съюз инфлацията ще достигне 3.1% през 2026 г., което е с един процентен пункт по-високо от досегашните изчисления, преди да намалее до 2.4% през 2027 г.

Редактор: Мария Барабашка