Синът на основателя на "Манго Исак Андич е арестуван във връзка със смъртта на баща си, пише "Би Би Си".

45-годишният Джонатан Андич беше задържан от каталунската полиция във вторник като част от подновено разследване на смъртта на модния магнат, което първоначално беше третирано като инцидент, но по-късно беше възобновено.

Son of Mango boss arrested over father's fatal fall from cliff https://t.co/0zcIJkHDQE — BBC News (World) (@BBCWorld) May 19, 2026

71-годишният Исак почина през декември 2024 г., след като падна от дере, докато се разхождаше в планините Монсерат близо до Барселона със сина си. Не е ясно дали двамата са били сами или са присъствали други членове на семейството.

Милиардерът Исак Андич загина при инцидент в планината (ВИДЕО+СНИМКИ)

Джонатан преди това е отричал да носи вина за смъртта на баща си.

Говорител на семейството заяви пред "Ройтерс", че Джонатан е разпитван и че семейството е уверено в неговата невинност. Той се присъединява към "Манго" през 2005 г., а след смъртта на баща си става заместник-председател на борда.

Следователите в Каталуния първоначално приключиха случая в началото на 2025 г., след като не откриха доказателства за престъпление. Той обаче беше отново отворен по-късно същата година заради несъответствия в показанията на Джонатан, съобщи вестник „Ла Вангуардия“.

Снимка: Getty Images

Джонатан беше отведен от дома си малко след 11:00 ч. местно време (09:00 ч. GMT), където беше разпитан отново от полицията. По-късно той се яви пред съдия, който разпореди задържане под гаранция, определена на 1 милион евро и отнемане на паспорта му. Джонатан е длъжен да се явява в съда всяка седмица.

Mango Founder’s Son Arrested Amid Investigation Into Billionaire’s Fatal Fall From Cliff https://t.co/6PKbErx0Lo — E! News (@enews) May 19, 2026

Роденият в Турция, Исак основава "Манго" с помощта на брат си Нахман в Барселона през 1984 г., а веригата сега управлява близо 3000 обекта в 120 страни. Към момента на смъртта му, Forbes оцени нетното състояние на бизнесмена на 4,5 милиарда долара (3,6 милиарда британски лири).

След смъртта на Роб Райнер и съпругата му: Задържаха един от синовете на двойката

Главният изпълнителен директор на компанията, Тони Руис, заяви преди това, че смъртта на Исак „ще остави огромна празнота“ и добави: „Всички ние сме по някакъв начин неговото наследство и свидетелство за неговите постижения“.

Редактор: Цветина Петрова