Германия се съгласи да лекува американски гражданин, заразен с вируса ебола в Демократична република Конго, съобщи германското министерство на здравеопазването пред АФП.

„Американските власти поискаха помощ от федералното правителство за лечението на американски гражданин, заразен с вируса ебола в ДР Конго. В момента се подготвят необходимите мерки за приемането и лечението на пациента в Германия”, посочиха от министерството.

Оттам не уточниха кога ще бъде извършен трансферът, нито в кое лечебно заведение ще бъде настанен пациентът.

