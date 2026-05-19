Справянето с икономическите проблеми е най-голямото предизвикателство в момента към премиера Румен Радев, коментира политологът Цветанка Андреева в предаването „Твоят ден” и допълни, че от гледна точка на опозицията по-скоро той намира сътрудничество, отколкото ярко противопоставяне.

„С властта, която му беше дадена от електората, Радев поема цялата отговорност. Всичките обещания, които е дал, за да получи тази подкрепа, минават през икономически промени, болезнени реформи и подобряване на икономическия климат”, каза Андреева.

Според социолога Кънчо Стойчев финансовата политика, която се провежда в момента и ще се провежда занапред е дясна политика, защото страната има нужда от десни мерки. „Предлага се да се осветли процесът на ценообразуване, хората да бъдат информирани и те да си вземат решението откъде и какво купуват”, коментира социологът и изрази мнение, че в България няма пазарна икономика.

„Пазарната икономика се базира на конкуренция, а България е страна на монополите, олигополите и картелите. Това е изкривена пазарна икономика. Мерките, които трябва да се вземат са именно да се махне това изкривяване. Не е роля на държавата да определя цените, но най-важната й роля е да охранява честната конкуренция, защото тя води до оптимизация на цените и в крайна сметка конкурира и производителите, но дава по-справедливи цени и за потребителите”, категоричен беше Стойчев.

Според Светлозар Желев, директор на Националния център за книгата към НДК, първите 100 дни и приемането на бюджета са „важната вододелна зона” на новото управление. „Промяната ще стане с много работа, изработване на механизми и политическа воля, която често няма да бъде особено добре приета”, каза Желев.

