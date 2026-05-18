Има позитивни заявки за ограничаване на разходите, но те са непълни от наша гледна точка. Не видяхме други мерки, на които държим и ще ги внесем, ако те липсват. Така от „Демократична България” коментираха представените днес от финансовия министър Гълъб Донев мерки в бюджетната процедура за 2026 г.

По думите на Божидар Божанов от „Демократична България” в обявените мерки не е засегнат въпросът за това държавните служители да плащат осигуровки, да се премине към освобождаване на пенсионери в администрацията и МВР, както и да се ограничат разходите в здравеопазването. "Не чухме нищо за обществените поръчки в здравеопазването и реформата в ТЕЛК, която трябва да бъде спешно направена, защото оттам изтичат милиарди. Трябва тези пари да бъдат насочени към реално нуждаещите", заяви той.

От формацията коментираха още, че са чули твърде много оправдания, както и известно вайкане, а трябва да има твърди и конкретни цели. "От „Демократична България” искаме дефицитът да бъде ограничен до 3% още 2026 година и най-много до 2,5% през 2027 г., за да оздравим публичните финанси".

Гълъб Донев: Данъците остават без промяна, а пенсиите ще бъдат увеличени

"При едно категорично реформаторско управление дефицитът може да бъде ограничен. Чуваме идеи за добри мерки, но нямаме гаранцията за решителност на действията на този етап. Да, данъците не трябва да се повишават, но ограничаването на дефицита е много важно и за потискане на инфлацията. От това правителство искаме твърди ангажименти", заявиха от „Демократична България”.

"За да имаме цялостна оценка за бюджета за 2026 г., трябва да видим каква е цялата картинка, тоест да бъде внесен и да преценим всички перо по перо. Също така е важно да видим и програмата за следващите три години. Много е важно заявките за непроменяне на данъците през 2026 г. да останат и през 2027 г. и 2028 г.", посочиха още.

Те похвалиха правителството за някои смели реформи, които загатва, че ще направи. "Например 10-те процента свиване на разходите за държавната администрация е една добра мярка, отпадането на автоматизмите при определянето на заплатите в обществения сектор, както и тавана на заплатите за висшите държавни длъжности. Похвално е и това, че искат да проверят обществените поръчки - евентуално тези, които не са от най-голяма полза за развитието на страната", заявиха още и допълниха, че абсолютно подкрепят това депутатите да дадат пример с това, че заплатите не трябва да бъдат обвързани от принципа за автоматично увеличение. "Ние имаме своите идеи, но да видим управляващото мнозинство какво ще предложи", казаха от формацията.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Ивета Костадинова