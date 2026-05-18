Над 12 хиляди ще гледат на живо спектакъла и ще гласуват за победителя на шоуто за имитации, което феновете могат да гледат от 20.00 ч. по NOVA
Тази вечер е големият финал на „Като две капки вода” „Сезона - Слънце”, в който девет участници ще се борят за голямата победа. В най-голямата зала в България "Арена 8888 София" повече от 12 000 души ще станат част от истински спектакъл на живо.
Сезонът се превърна в един от най-оспорваните досега. След полуфинала четирима участници са с преднина от само две точки, а тази вечер всичко може да се промени.
През целия сезон до тях са и менторите Владо Михайлов, Михаела Маринова и Александра Енева, които продължават да ги подкрепят и подготвят за големия финал.
„Вече сме в последния ден, на финалната права, и то в толкова голяма зала. Истински се гордея с участниците, защото някои от тях влязоха с огромен страх, а днес ги виждам уверени и готови за последен път да покорят сцената на „Като две капки вода”, коментира вокалният педагог Михаела Маринова.
Участниците отново ще излязат от зоната си на комфорт и ще покажат на какво са способни.
„Ще дадем всичко от себе си, за да се получи нещо наистина запомнящо се пред тази огромна публика в залата. Така да сложим една красива точка на целия сезон”, каза менторът Владо Михайлов.
Редактор: Ина Григорова
