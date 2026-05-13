В сряда гости на предаването „Пресечна точка” гостуваха пиар експертът Пепи Димитрова, предприемачът Димитър Дилчев и журналистът Валерий Тодоров.

Предаването започна с темата за решението на управляващите Националната служба за охрана вече да не пази Делян Пеевски и Бойко Борисов. Новината първоначално дойде от съобщения на ДПС и на ГЕРБ. Според вътрешния министър Иван Демерджиев не става въпрос за политически акт, а за мотивирано решение след обмен на информация между компетентните институции.

Втората тема, която обсъдиха, беше за срещата на върха на "Букурещката деветка". Форумът събира високопоставени представители на НАТО, Европейския съюз и Украйна, за да обсъдят регионалната сигурност. Разговорите в северната ни съседка не се водят от президента Илияна Йотова, а от постоянния представител на България в НАТО.

