В над 1700 училища в страната се провежда Националното външно оценяване за 4. клас. Тестът е по български език и литература.

Тази година няма промяна във формата на изпита, който ще провери базовите компетентности на четвъртокласниците. Сред тях са основни правила на българския книжовен език, четене с разбиране, интерпретиране на конкретни ситуации и създаване на текст.

55 000 четвъртокласници се явяват на НВО по БЕЛ в сряда

Очаква се около 55 000 ученици да се явят на изпита, който ще започне в 10:00 часа. Децата ще разполагат с 60 минути за решаването на тест от 25 задачи. На 4 юни ще бъде изпитът по математика.

Редактор: Ивета Костадинова