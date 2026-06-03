Снимка: istock
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МОН разглежда казус с идентични писмени работи на матурата по БЕЛ
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Тази година няма промяна във формата на изпита, който ще провери базовите компетентности на четвъртокласниците
В над 1700 училища в страната се провежда Националното външно оценяване за 4. клас. Тестът е по български език и литература.
Тази година няма промяна във формата на изпита, който ще провери базовите компетентности на четвъртокласниците. Сред тях са основни правила на българския книжовен език, четене с разбиране, интерпретиране на конкретни ситуации и създаване на текст.
55 000 четвъртокласници се явяват на НВО по БЕЛ в сряда
Очаква се около 55 000 ученици да се явят на изпита, който ще започне в 10:00 часа. Децата ще разполагат с 60 минути за решаването на тест от 25 задачи. На 4 юни ще бъде изпитът по математика.Редактор: Ивета Костадинова
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