Училищни директори поискаха по-гъвкав училищен календар, който да избегне разкъсването между почивни и учебни дни.

Председателят на Сдружението на директорите в средното образование Асен Александров каза в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS, че често се случва учебните дни да са разкъсани от почивни по празниците и реално да се получава, че децата учат няколко дни, после почиват, после пак учат и т.н.

„Би могло, ако например 15 септември се пада в средата на седмицата, учебната година да започне от понеделник в същата седмица, с което се освобождават като резерва няколко дни, които могат да запълнят дупките по време на Великденските и Коледните празници”, обясни той.

„Моите впечатления са, че когато има такива разкъсвания на учебното време, много от родителите се възползват от правото да използват 15 дни, в които децата им да не идват на училище. Така близо една трета от децата така или иначе не идват на училище, затова е по-добре да го разрешим по законен път”, добави Александров.

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Той припомни, че в момента най-малките деца завършват на 30 май, по-големите на 15 юни и най-големите на 30 юни. "Ако изместим с два дни – например на 2 юни, на 17 юни и на 2 юли съответно, ще се освободят пак два дена и тези дни могат да се сложат, за да се уплътнят почивните дни”, посочи председателят на сдружението. По думите му така ще се получат по-дълги почивки без прекъсване.

Александров уточни, че не се намалява или увеличава общият брой учебни дни, а идеята е да се направи по-гъвкав процесът в началото и в края на учебната година, за да може дните в средата на годината, когато са празници, да бъдат запълнени.

Той допълни, че в момента тече едномесечно обсъждане на календара, предложен от Министерството на образованието и науката, след това ще има едномесечно обсъждане на други предложения и след това ще бъде приет окончателният вариант на учебния календар за 2026/2027 г.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова