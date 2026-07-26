Жителите на русенското село Бъзън успяха да си върнат собственоста на местното училище, затворено преди 18 години. Сградата на основното училище "Св. св. Кирил и Методий“ е била продадена, но останала неизползвана и потънала в разруха близо две десетилетия.

Днес, благодарение на дарител, бившето училище отново събира децата на селото.

18 години безстопанственост са оставили своя отпечатък. И въпреки разрухата в бившето училище, за децата на Бъзън е изключително приключение да намерят в него стари географски карти, да открият дневнциите с оценките на своите родители и дори да почистят две класни стаи, за да направят свой детски център. Години наред сградата е необитаема, но това лято, благодарение на дарител, нещата се променят. А за да бъде отворена отново са били нужни много усилия.

Кметът Василена Цанкова споделя, че сградата вече е купена.

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Но административни процедури забавили узаконяването на новия собственик. Решено било това да е община Русе, която да прехвърли правото на ползване на кметството в Бъзън. И въпреки, че това все още не е юридически изпълнено, децата нямали търпение да влязат в някогашото училище, а ключът вече бил в ръцете на кмета. Децата сами изчистили няколко класни стаи на първия етаж. Истинско приключение и връщане във времето било за тях да намерят стари географски карти, непознати за децата в дигиталната ера. Открили учебници, дори дървено сметало. И така започнала първата лятна занималня в старото училище.

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А кметът допълва: "Сами свършиха цялата работа, сложиха си тенис маса, подарени фотьйоли, кушетки, направиха си стаичка, където да се събират и така малко по малко решихме да възродим традицията да си имаме лятно училище".



Амбициозната цел е сградата да оживее отново, но този път не като училище, а като детски център. За възстановяване на сградата, от кметството казват, че се нуждаят от строителни материали. Цанкова отбелязва, че родителите ще направят ремонта наплъно безвъзмездно.

А Виктория Кънчева, която е ученичка от последния випуск преди затварянето, се надява децата да открият това, което е било най-ценно за нея в старото училище. "Тук за първи път срещнах истински приятели и се надявам децата днес да намерят това, което намерих и аз . приятелство, отношение, щастие", допълва тя.

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