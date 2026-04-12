В старозагорското село Казанка родната къща на легендарния Стоян Войвода – първият загинал от четата на Христо Ботев – ще бъде вдигната отново, благодарение на непримиримостта на едно 11-годишно момче.

Близо 200-годишната къща дълго време губеше битката с времето. Въпреки че общината успява да откупи имота преди години, реални действия по възстановяването му така и не започват, докато сградата не се превръща в опасна руина. „Всеки ден минавам оттук. Гледах я седмица след седмица и бях потресен как се руши”, споделя 11-годишният Таньо, който живее в селото.

Момчето дава обет, че няма да позволи историята да изчезне. „Аз за тази къща съм казал, че няма да позволя да падне. Ще застана тук и ще я крепя сам, ако тръгне да пада”, заявява малкият пазител на историята.

Заедно със своята баба Елка, която е кметски наместник на село Казанка, той започва дълга битка с институциите. Ден след ден, кабинет след кабинет, идеята му се превръща в чертежи и подписи. „Малкият беше като неуморима машинка по коридорите на общината. Понякога ни благодареше в аванс и това ни задължаваше да изпълним обещаното”, разказва тя.

Днес резултатът е налице – проектът е одобрен, има разрешение за строеж и сключен договор с изпълнител. Къщата на Стоян Войвода ще бъде реставрирана и превърната в музей.

За Таньо Стоян Войвода е легенда и пример. Още от тригодишен той и баба му пеят песента за войводата, предавайки духа на миналото в бъдещето. „Това дете ни даде истински урок за спазването на обещанията и за това, че трябва да се грижим за своята история, за да вярваме в бъдещето заедно с децата си”, допълва баба му.

Възстановяването на дома в село Казанка е поредното доказателство, че историята е вечна тогава, когато има хора, които я обичат и пазят – независимо от тяхната възраст.

