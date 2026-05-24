СПЕЦИАЛНО
-
Прозорецът - единственият изход: Разкази след наводнението в Севлиево
-
От пустинята до България: "Непознатите земи" честитят 24 май
-
Връчват театралните награди "Аскеер" тази вечер
-
Илияна Йотова: Буквите имат особено значение за нас, 24 май не е носталгия, а бъдеще
-
Рене Карабаш: Да оставиш следа в световната литература
-
Проф. Михаил Неделчев: Езикът е моята родина, писмената реалност - моят свят
Скоро ще бъде свободен да се върне у нас, допълни адвокатът
Петър Петров - Еврото трябва да плати 2556 евро, което е равностойно на 5000 лева за документна измама. Съдът отмени мярката му за неотклонение "задържане под стража" и оттегли Европейската заповед за арест, а Петров е в неизвестност от три години и до днес се издирваше. На фокус е адвокат Минчо Спасов, който е адвокат на сестрата на Явор Златанов.
Припомняме, че миналата година в ефира на NOVA Златанов разказа за годините на натиск, заплахи и тормоз, които е преживял, след като отказал да предаде бизнеса си на приближени на бившия следовател Петър Петров - Еврото. Баща на Явор е Илия Златанов. Между двамата възниква конфликт за общ бизнес, в който бащата търси съдействието на Петьо Еврото, но той решава да присвои бизнеса.
„Къде е златото?“: Николай Стайков за разминаванията и въпросите без отговор по делото на Петьо Петров - Еврото
"Нито един магистрат не понесе нужните последствия. Освен триумфите, които виждаме у нас, има и провали. Такъв провал е Прокуратурата, а и на цялата съдебна система. Аз се шегувам, че Петьо Еврото вече е с чисто съдебно минало и може да стане главен прокурор", каза Спасов.
"По висящо дело, в което аз участвам, Петьо Еврото получи оправдателна присъда. Осъдителната е за това, че подбудил двама души да представят фалшиви документи и да получат златото. Това Димитър Ламбовски и Илия Златанов. Петьо Петров обаче получи присъда, че той е взел златото. Неговата съпруга Любена Петрова твърдеше категорично, че то е било при Еврото, а 5 килограма от златото са отишли при Иван Гешев и 1 килограм - при прокурора Митко (Франтишек) Петров от Специализираната прокуратура", допълни Минчо Спасов. Димитър Франтишек Петров е бил част от процеса по наблюдение и вземане на решения по делото.
"Новата европейска заповед е издадена по друго разследване, което тепърва се води. Тя беше по-скоро като пиар акция на МВР", допълни адвокатът.
"Това, за което се водеше делото срещу Еврото и беше оправдан, е чиста кражба на половин милион евро в брой и 34 килограма злато в монети и кюлчета. Грабежът беше станал чрез изнасянето им от Специализираната прокуратура с количка, бутана от прокурора Кирил Пейчинов. Те са натоварени в черен джип от шофьорът на Петьо Еврото, който се оказа брат на бившия вътрешен министър Младен Маринов - Мариан. Това злато по-късно изчезва и изчезва. Само по показанията на Любена Петрова, която обяснява къде отива то. Това е установено в свидетелствата на всички разпитани, които потвърдиха разказа на Илия Златанов", изтъкна той.
По думите му Петьо Петров е жив и се намира в Гърция в момента. "Скоро ще бъде свободен да се върне, ако нещата продължат по този начин", допълни адвокатът.
Съдът глоби Петьо Петров-Еврото с 2556 евро и отмени ареста му
"Този казус е много полезен за бъдещия избор на новите членове на ВСС и новия главен прокурор. Парламентарната и професионалната квота може да бъде селектирана с един много прост въпрос: Ще привлечете ли към наказателна отговорност прокурорите Пейчинов, Деянов, следовател Нели Тодорова и най-вече Димитър Франтишек Петров. От това ще стане ясно какво смятат да правят", беше категоричен Спасов.
Целия разговор гледайте във видеотоРедактор: Никола Тунев
Последвайте ни