Петър Петров - Еврото трябва да плати 2556 евро, което е равностойно на 5000 лева за документна измама. Съдът отмени мярката му за неотклонение "задържане под стража" и оттегли Европейската заповед за арест, а Петров е в неизвестност от три години и до днес се издирваше. На фокус е адвокат Минчо Спасов, който е адвокат на сестрата на Явор Златанов.

Припомняме, че миналата година в ефира на NOVA Златанов разказа за годините на натиск, заплахи и тормоз, които е преживял, след като отказал да предаде бизнеса си на приближени на бившия следовател Петър Петров - Еврото. Баща на Явор е Илия Златанов. Между двамата възниква конфликт за общ бизнес, в който бащата търси съдействието на Петьо Еврото, но той решава да присвои бизнеса.

„Къде е златото?“: Николай Стайков за разминаванията и въпросите без отговор по делото на Петьо Петров - Еврото

"Нито един магистрат не понесе нужните последствия. Освен триумфите, които виждаме у нас, има и провали. Такъв провал е Прокуратурата, а и на цялата съдебна система. Аз се шегувам, че Петьо Еврото вече е с чисто съдебно минало и може да стане главен прокурор", каза Спасов.

"По висящо дело, в което аз участвам, Петьо Еврото получи оправдателна присъда. Осъдителната е за това, че подбудил двама души да представят фалшиви документи и да получат златото. Това Димитър Ламбовски и Илия Златанов. Петьо Петров обаче получи присъда, че той е взел златото. Неговата съпруга Любена Петрова твърдеше категорично, че то е било при Еврото, а 5 килограма от златото са отишли при Иван Гешев и 1 килограм - при прокурора Митко (Франтишек) Петров от Специализираната прокуратура", допълни Минчо Спасов. Димитър Франтишек Петров е бил част от процеса по наблюдение и вземане на решения по делото.

"Новата европейска заповед е издадена по друго разследване, което тепърва се води. Тя беше по-скоро като пиар акция на МВР", допълни адвокатът.

"Това, за което се водеше делото срещу Еврото и беше оправдан, е чиста кражба на половин милион евро в брой и 34 килограма злато в монети и кюлчета. Грабежът беше станал чрез изнасянето им от Специализираната прокуратура с количка, бутана от прокурора Кирил Пейчинов. Те са натоварени в черен джип от шофьорът на Петьо Еврото, който се оказа брат на бившия вътрешен министър Младен Маринов - Мариан. Това злато по-късно изчезва и изчезва. Само по показанията на Любена Петрова, която обяснява къде отива то. Това е установено в свидетелствата на всички разпитани, които потвърдиха разказа на Илия Златанов", изтъкна той.

По думите му Петьо Петров е жив и се намира в Гърция в момента. "Скоро ще бъде свободен да се върне, ако нещата продължат по този начин", допълни адвокатът.

Съдът глоби Петьо Петров-Еврото с 2556 евро и отмени ареста му

"Този казус е много полезен за бъдещия избор на новите членове на ВСС и новия главен прокурор. Парламентарната и професионалната квота може да бъде селектирана с един много прост въпрос: Ще привлечете ли към наказателна отговорност прокурорите Пейчинов, Деянов, следовател Нели Тодорова и най-вече Димитър Франтишек Петров. От това ще стане ясно какво смятат да правят", беше категоричен Спасов.

