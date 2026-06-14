Макар през лятото повечето хора да предпочитат прохладата на морето, античният град Хераклея Синтика край Петрич привлича все повече туристи, готови да заменят плажа с мистиката на археологическите разкопки. След като през последните две години там бяха открити огромни, отлично запазени статуи, новият археологически сезон започна с поредните впечатляващи находки.

До обекта се стига лесно – той се намира само на три километра след отбивката покрай известната зеленчукова борса до село Кърналово. А там загадките от древността се разкриват буквално ден след ден.

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Още в началото на тазгодишните разкопки екипът се натъква на ценни артефакти. „Разкрихме постамент с част от стъпала, обути в сандали. За съжаление е запазена малка част от мраморната статуя, като заедно с постамента са отчупени и петите. Според изкуствоведа д-р Арина Корзун, това вероятно са краката на богинята Артемида, тъй като сандалите са дамски и ловни, а не военни”, обяснява доц. Люба Трайкова. Находката е открита в опожарен пласт, а останалата част от фигурата засега липсва.

Докато екипът почиства стъпалата с ловните сандали, в съседно помещение се появява и втора фигура. Този път става дума за мраморно торсо.

„Д-р Корзун смята, че това вероятно е Аполон или Дионис, тъй като фигурата е гола и по нея няма дрехи. Запазена е част от десния крак, както и ръцете до лактите”, разказва още доц. Трайкова. Тя уточнява, че находката тепърва ще се почиства и обръща, за да се направят по-категорични заключения.

Богатата история и непрекъснатите открития превръщат Хераклея Синтика във все по-мащабна туристическа атракция. Дори в делнични дни обектът е пълен с посетители, сред които и ученически групи. „Много интересен град. Откритията от последните дни ни накараха да доведем шестокласниците на екскурзия с учебна цел. Имаме и беседа, което прави преживяването още по-интригуващо за децата”, споделя Йорданка Асенова, класен ръководител на група ученици от Дупница.

Заради огромния интерес археолозите са взели строги мерки за безопасност. Достъпът на туристи до самите разкопки е ограничен с ленти. „Човешкото любопитство понякога пренебрегва сигурността и хората се надвесват, а тук е само глина и пясък – крайно нестабилно е. Опасно е както заради дълбоките сондажи, така и заради работещата техника”, предупреждава доц. Трайкова.

Работата на терен тече с пълна сила. Заедно с археолозите, на обекта се трудят и 35 работници от петричкия регион, благодарение на които древната Хераклея Синтика продължава да изплува на хоризонта.

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