За бум на измамите с крипто активи, фишинг съобщения и гласови имитации през август, предупреждават от ГДБОП. В същото време Комисията за регулиране на съобщенията предупреди за обаждания, които изглеждат като идващи от познат или доверен номер – например на банка, държавна институция, мобилен оператор, куриерска компания, фирма или дори близък човек. В действителност обаждането се извършва от съвсем друг източник.

Специалистът по киберсигурност Любомир Тулев обясни, че това е т. нар. „спуфинг“ (caller ID spoofing) – технология на измама, известна от много години, която мобилните оператори в България полагат усилия да ограничат с технически средства.

„Потребителите трябва да бъдат внимателни и да имат предвид, как това може да им се случи. На вашия телефон се изписва номер, който измамникът пожелае да бъде изписан. Може дори да бъде изписан номер на ваш познат, който съществува в телефонния ви указател, и по този начин ще видите името на вашия познат. Това, което мога да препоръчам в такава ситуация, е да откажете обаждането и вие обратно да наберете този номер. При обратното обаждане вие ще звъннете на реалния собственик на този телефонен номер, а не на този, от който е замаскирано измамното обаждане“, обясни Тулев.

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По думите му, благодарение на изкуствения интелект, гласът може да бъде променен и да наподобява този на реални хора, които познаваме от нашето обкръжение. С такова обаждане могат да ни бъдат поискани парични средства или да се направят някакви действия, които са в наш ущърб, посочи експертът и допълни, че трябва да имаме критично мислене, ако попаднем в такава ситуация.

„Обикновено измамниците целят да ни въведат в заблуждение, да се опитат да изманипулират така разговора, че наистина да им повярваме. Добра техника е с нашите близки да имаме нещо като ключова дума, която измамникът или изкуственият интелект няма как да знае“, посъветва Тулев.

В официалните данни от ГДБОП се споменава повишение през този месец и на измамите с крипто активи и крипто портфейли, като обаждането от измамниците съобщава, че портфейлът ви е бил компрометиран и трябва да прехвърлите активите си на друго място, като по този начин те отиват в портфейла на измамниците, разказа специалистът по киберсигурност.

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По думите му често измамниците се опитват да се възползват от конкретни неща, които се случват в момента в държавата, креативни са и винаги се опитват да измислят нови техники и способи.

„Измамите са допълнително подсилени от употребата на изкуствен интелект. Много характерно в момента е използването на триизмерна атака от няколко различни вектора или триизмерност на социалното инженерство. Иначе казано атакуване на жертвата през фишинг имейл, чрез телефонно обаждане, подкрепено със снимков материал, така че жертвата през цялото време се чувства максимално объркана и въведена в заблуждение“, каза още експертът.

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Редактор: Цвета Лазаркова