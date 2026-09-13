Близо 200 деца от първи до трети клас във варненското ОУ „Йордан Йовков“ прекарват цялата минала учебна година в двора на храм „Св. Прокопий Варненски“. Причината е основен ремонт на училищната сграда. Това, което първоначално е замислено като временно решение, обаче постепенно се превръща в необикновена връзка между децата, учителите, родителите и храма.

Преди началото на учебната година училището е трябвало да освободи сградата заради ремонта. Пред родителите и ръководството стои въпросът къде ще продължи обучението на децата. Така се ражда идеята за използването на сградата, предназначена за енорийски център към храма.

Директорът на ОУ „Йордан Йовков“ Дафинка Димитрова разказа, че идеята идва от родители и от училището. Сградата може да помогне за временното преместване на учениците, а в замяна училището да се включи в благотворителна дейност за довършването на центъра.

След като идеята получава благословение от Варненската и Великопреславска митрополия, започва и подготовката на сградата за учебен процес. Работата не е лесна – пространството трябва да се превърне в истински учебен център. В ремонта се включват родители и по-големи ученици.

Как ще се отразят по-дългите ваканции на учениците

Има разчистване на строителни отпадъци, шпакловане, боядисване и други строителни дейности. Родителят Цветелина Желязкова призна, че са положени много усилия, като голяма част от доброволците са жени. По думите ѝ всички работили с една цел – мястото да бъде готово за децата.

По-големият брат на един от учениците – Мартин Желязков, също се включва в разчистването, за да стане пространството уютно и приятно за учене.

Постепенно в сградата се появяват класни стаи, започва учебен процес и се организират спортни занимания. Но заедно с това се случва и нещо друго – самите деца се променят. По думите на директорката необичайната обстановка ги кара да се чувстват по различен начин. В храма те се учат на различни добродетели и разбират кое е наистина ценно в живота.

Родителите също забелязват промяната. Цветелина Желязкова разказа, че децата са станали по-сговорчиви и по-сплотени. Според нея именно общата кауза е успяла да обедини учениците от различните класове.

За самите деца годината остава изпълнена със спомени. Осемгодишният Борис си спомня за слънчевите лъчи в класната стая и за времето навън по време на междучасията. Освен емоциите обаче остава и наученото – умножение, смятане, писане на диктовки и още много знания.

Днес ремонтът на ОУ „Йордан Йовков“ вече е приключил и децата трябва да се върнат в обновената си сграда. Оказва се обаче, че раздялата с мястото, което за една година се е превърнало във втори дом, не е лесна.

От храма признават, че носталгията е взаимна. Отец Георги Великов разказа, че при тръгването си децата споделили, че ще им липсва храмът. По думите му тази липса трябва да бъде кратка, защото партньорството между училището и църквата тепърва може да продължи.

От църковното настоятелство виждат в случилото се и възможност за по-широк модел. Според Даниела Стойнова подобна практика може да бъде пример за цялата страна, тъй като исторически училищата са възниквали и около храмове. Тя подчерта, че това не противоречи на принципа за светско образование. Според нея най-важното е, че за част от децата и семействата им се създава връзка с храма, вярата и Бог.

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