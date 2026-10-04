15-годишен ученик, заподозрян, че е насочил към лицето на жена запален аерозолен спрей в Марсилия по време на ученически протести, беше изправен пред съдия. Прокуратурата поиска да му бъде повдигнато обвинение в извършване на „жестоко деяние“. Нападението бе извършено в четвъртък сутринта на площад в южния френски град. Видеозапис, разпространен в социалните мрежи, показва как 40-годишна жена се намесва, след като група младежи се опитва да разбие автобусна спирка в близост до гимназия „Колбер“, където се провеждали ученически протести.

Според прокуратурата маскираният ученик се приближил до жената и насочил към лицето ѝ аерозолен спрей, който запалил със запалка. Пострадалата, която работи като социален помощник, е получила изгаряния по лицето.

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Младежът, който е ученик в гимназия „Колбер“, не е бил известен до момента на полицията и съдебните власти. Той беше задържан в петък вечерта и според прокуратурата веднага признал извършеното и изразил „дълбоко съжаление“, след като осъзнал тежестта на постъпката си.

Прокуратурата поиска той да остане в предварителния арест.

Пред френска телевизия пострадалата разказа, че се опитала да разубеди група момичета да разбият спирката. „Не очаквах подобно насилие“, каза тя. „Той не се прицели в дрехите ми, нито в краката ми. Прицели се в лицето ми. Защо?“, попита тя.

Редактор: Станимира Шикова