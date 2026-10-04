Между 400 и 500 гимназии във Франция ще останат частично или напълно затворени в понеделник заради продължаващото напрежение след масовите ученически протести и последвалите безредици. По време на сблъсъците са били задържани най-малко 5000 души, предимно тийнейджъри.

По данни на френския министър на образованието 24 училища са били напълно опожарени или разграбени. Десетки ученици, учители и полицаи са пострадали при протестите, които започнаха заради недоволство от препълнените класни стаи, недостига на преподаватели и лошото състояние на училищните сгради.

В протестите се включиха и политически формации, сред които крайнолеви партии. Част от критиците на демонстрациите ги обвиняват, че са допринесли за ескалацията на напрежението и насилието. Междувременно синдикатите призоваха учителите да се присъединят към обща стачка.

Нови протести във Франция са планирани и за вторник, а властите очакват ситуацията да остане напрегната.

Редактор: Ралица Атанасова