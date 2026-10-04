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Дисциплината е основна част от подготовката за зимния сезон, но в България липсват достатъчно специализирани трасета
Южният парк в София се превърна в арена за състезание по ролкови ски. Тази дисциплина пренася подготовката на ски бегачите върху асфалта и позволява тренировки извън снежния сезон.
„Това е едно много типично градско състезание в дисциплината ролкови ски. Състезанието е вече традиционно и успяваме да съберем голяма част от нашите клубове по ски бягане и биатлон“, разказаха организаторите.
Софийският маратон с рекорден брой участници: Над 12 000 бегачи се включват в състезанието
Тази година състезанието е поставило рекорд по участие със 141 заявени състезатели. „Международната федерация, а и всички други федерации за зимни спортове, се опитват да доближат спортовете до масовата аудитория - до децата, до младите, да могат да запалват повече хора със своята красота“, обясниха организаторите. Форматът включва квалификация и финал за четиримата най-добри състезатели.
Ролковите ски са основна част от подготовката за зимния сезон, но в България липсват достатъчно специализирани трасета. Клубовете по ски бягане се увеличават, като някои вече имат по 60-70 състезатели, но условията остават сериозен проблем. В страната има само няколко подходящи трасета.
Повече вижте във видеото.
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