Руска атака с дронове по Киев предизвика тревога след пристигането с влак на германския канцлер Фридрих Мерц в украинската столица.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че е бил нанесен удар по пътното платно на Северния мост. По думите на Кличко отломки от свален летящ обект са паднали върху покрива на жилищна сграда. Вчера той отново съобщи за атака по Северния мост в Киев.

Предупреждения за въздушни нападения бяха обявени и в други части на Украйна. Властите в североизточната Сумска област съобщиха за петима ранени при руска атака с авиобомба, поразила жилищна сграда.

Руски дронове поразиха мост, свързващ източната и западната части на Киев (ВИДЕО)

Мерц пристигна тази сутрин с влак в Киев. Преди посещението руското външно министерство предупреди европейците да не пътуват до Украйна и да не остават на нейна територия. По време на визитата германският канцлер възнамерява да потвърди по-нататъшната подкрепа на Берлин за Украйна, включително чрез предоставяне на дронове, предназначени за противодействие на руските дронове.

Посещението е израз на подкрепа за украинския президент Володимир Зеленски на фона на засилващите се руски атаки срещу украински градове.

"Днес пристигнах в Киев, защото през следващите седмици Украйна се нуждае от цялата ни подкрепа", заяви Мерц. По думите му руските сили атакуват населени места, жилищни сгради и отоплителна инфраструктура. "Ако Русия не бъде спряна, рано или късно нейната военна машина ще се обърне срещу нас", каза германският канцлер.

Мерц добави, че ще увери Зеленски в продължаващата подкрепа на Германия. "Днес ще кажа на президента Зеленски, че той и украинският народ могат да продължат да разчитат на нашата помощ", допълни канцлерът.

Мерц ще обяви пакет от мерки в подкрепа на Украйна, който предвижда отпускането на 1 милиарда евро военна помощ и още 350 милиона евро за възстановяване на енергийния сектор, съобщиха представители на германското правителство. Очаква се по време на посещението да бъде финализирано и споразумение за съвместно производство на различни видове дрон

Германия е сред основните поддръжници на Украйна от началото на руската инвазия.

Междувременно руското Министерство на отбраната заяви, че Украйна е атакувала цели на руска територия със стотици дронове.

Редактор: Цветина Петрова