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Бившият директор на Национална служба "Полиция" /1998-2003/ ген. Васил Василев в интервю за Мария Йотова
Почти цялата му кариера като шеф на полицията преминава във времената, в които поръчковите убийства бяха обичайна новина. Защо са толкова трудни за разкриване? Приключи ли преразпределението на капитала и властта? И защо дори след светкавичен арест след поредното убийство, обществото не вярва на полицията, прокуратурата и държавата. В "Историите на Мария Йотова" говори бившият директор на Национална служба "Полиция" /1998-2003/ ген. Васил Василев.
Случаят „Илиян Филипов” – от неуредени сметки до убийство
Поръчковите убийства не са феномен, останал в България от 90-те години, твърди той. И допълва, че според него подобни престъпления ще съществуват навсякъде, където има големи пари, власт и влияние.
По думите му разкриването на поръчковите убийства е трудно, защото поръчката преминава през много хора и следите се прикриват. Той призова разследващите да не избързват с публичните изяви и да представят доказателствата пред съда.
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