Апелативният съд в Пловдив потвърди доживотната присъда, постановена от хасковските магистрати през март тази година на Генджебай Мехмед, за убийството на четиригодишно момченце и нанесения жесток побой над майката на детето. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативния съд в Пловдив, цитирани от кореспондента на БТА в Хасково Красимира Славова.

Съдебният състав е отхвърлил като неоснователни жалбите на подсъдимия и частните обвинители, както и протеста на прокуратурата. Държавното обвинение и близките на детето са настоявали за налагане на най-тежкото наказание „доживотен затвор без замяна“, а подсъдимият е поискал по-лека присъда.

Хасковският окръжен съд е признал мъжа за виновен за това, че в ранните часове на 24 декември 2022 г. в Хасково умишлено е убил детето при условията на опасен рецидив и с особена жестокост. За това престъпление му е наложено наказание доживотен затвор.

За нанесена средна телесна повреда на майката на детето той е осъден на 10 години лишаване от свобода. Мъжът е получил и наказания заради шофиране на автомобил без свидетелство за правоуправление и за шофиране на нерегистрирано моторно превозно средство. Съдът е определил едно общо най-тежко наказание – доживотен затвор.

Подсъдимият е осъден да заплати на близките на починалото дете общо над 270 хил. евро обезщетения.

В мотивите си апелативните съдии посочват, че обвиненията са доказани по несъмнен начин. Според установеното по делото детето е направило опит да защити майка си, след като подсъдимият започнал да я бие. Мъжът му нанесъл множество удари с ръце по главата, а впоследствие – и с дървена бухалка по тялото. Тежките травматични увреждания са довели до смъртта на момчето.

Магистратите приемат, че наложеното от Хасковския окръжен съд наказание е справедливо и съответства на тежестта на извършените престъпления.