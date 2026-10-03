В могилата „Голяма Косматка“ се намира един от най-впечатляващите тракийски храмове в Долината на царете, превърнал се векове по-късно в символичен последен дом на Севт III - владетелят, основал столицата на Одриското царство Севтополис. До сърцето на комплекса води 13-метров коридор, който е бил умишлено обгорен и срутен, за да запечата храма и да предпази погребалните дарове от древните иманяри. В най-вътрешната част се намира огромен монолитен блок, който преди обработката е тежал около 200 тона. Как древните траки са успели да го транспортират от Средна гора и да го превърнат в част от храма преди повече от 2300 години, остава една от големите загадки на тракийското строително майсторство.

В комплекса няма човешки останки, което е характерно за голяма част от монументалните обекти в Долината на тракийските владетели. Специалистите ги определят по-скоро като хероони - „домове на герои“, в които са извършвани ритуали и са оставяни дарове за владетеля в отвъдния свят. Тук са открити конско погребение, златният венец на Севт III, негов шлем с надпис, златен киликс и множество други ценни предмети. Само на няколко метра от входа е открита и бронзова глава, която според археологическите данни вероятно представя самия Севт III. Мраморните врати от остров Тасос, украсени с изображения на Хелиос и Горгона Медуза, допълват внушителната картина на мястото.

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Севт III управлява в един от най-бурните периоди на древността - след смъртта на Александър Велики, когато неговите военачалници водят битки за наследството му. Около 320 г. пр. Хр. тракийският владетел основава Севтополис, но градът просъществува само няколко десетилетия, преди да бъде разрушен при нашествията на келтите. Вероятно Севт III загива в сражение в Източна Стара планина, но точните обстоятелства около смъртта му остават неизвестни. Именно находките в „Голяма Косматка“ дават възможност да бъде разкрит част от света на тракийските владетели – свят на ритуали, могъщество и забележително строително майсторство.

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