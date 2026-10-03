Иранските власти екзекутираха още един мъж във връзка с масовите протести в страната в края на миналата и началото на тази година. Екзекукцията на Сиаваш Джамшиди се състояла рано тази сутрин, предаде БТА.

Джамшиди е стрелял по полицаи по време на протестите. Анализ на данни от мобилния му телефон показва многократното му присъствие на демонстрациите и използване на огнестрелно оръжие. Обвиненията са за „война срещу Бога“, използване на огнестрелно оръжие и заговор срещу националната сигурност.

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По данни на правозащитни организации най-малко 32-ма мъже вече са били екзекутирани във връзка с протестната вълна. Демонстрациите започнаха в края на декември на фона на икономическата криза, а впоследствие прераснаха в масови протести срещу властта, а при последвалите силови действия са загинали хиляди демонстранти.

Директорът на базираната в Норвегия организация „Иран хюман райтс“ Махмуд Амири-Могадам заяви в социалната платформа „Екс“, че най-малко още 100 протестиращи са застрашени от екзекуция. Международни правозащитни организации от години критикуват широкото използване на смъртното наказание в Иран и твърдят, че то се използва за сплашване и потискане на политическото недоволство.

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Според доклад на „Амнести интернешънъл“ през 2025 г. в Иран са били екзекутирани най-малко 2159 души - най-високият регистриран брой в страната от 1981 г. насам.

Редактор: Ралица Атанасова