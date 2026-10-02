Капитанът на самолета на „Флайдубай“, който беше нападнат с нож от втория пилот по време на полет, с разказ за това как е бил принуден да се бори едновременно за живота си и за безопасността на над 170 души.

Смит Маччхар е бил ранен, когато е разбрал, че самолетът губи височина, пише Би Би Си. Въпреки това той успял да отвори вратата на пилотската кабина, за да могат други хора да се намесят и да овладеят нападателя.

„Лежах на пода, ранен, но си казах, че трябва да направя последен опит да отворя вратата отвътре. Други хора влязоха и също изиграха роля в овладяването на ситуацията“, разказва Маччхар във видеовръзка с индийския премиер Нарендра Моди.

Около два часа и половина след излитането самолетът рязко е загубил височина – повече от 17 000 фута или около 5200 метра. Екипажът първоначално е подал сигнал за извънредна ситуация към ръководителите на въздушното движение. Впоследствие транспондерът на самолета е бил настроен на код 7500 – международният код, използван при подозрение за отвличане.

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След като нападателят е бил обезвреден от пътници и членове на екипажа, двама резервни пилоти, които са пътували на борда, са поели управлението. Самолетът е кацнал безопасно на летището в Табук, в северозападната част на Саудитска Арабия, в 06:58 часа местно време.

Капитан Маччхар първоначално е бил откаран в болница в Табук, а след това е транспортиран със самолет до Абу Даби. Според индийското посолство в Обединените арабски емирства състоянието му е стабилно и той се възстановява. Израелският премиер заяви пред Fox News, че нападателят е гражданин на Оман. По думите му разследването сочи към възможна „ислямистка радикална индоктринация“.

Нетаняху съобщи още, че след като нападателят е бил обезвреден и завързан от пътници и членове на екипажа, той е викал към тях: „Убийте ме, убийте ме“. По думите на премиера това показва, че мъжът е имал суицидни намерения.

Властите в Обединените арабски емирства също започнаха разследване, включително за това дали инцидентът е свързан с терористична дейност или цел.

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Капитан Смит Маччхар заяви, че има 17 години опит като пилот и е способен да разбере какво се случва със самолета дори в изключително тежка ситуация.

По време на разговора им индийският премиер Нарендра Моди му благодари за действията му и заяви, че неговата смелост, търпение и бързи решения са помогнали за спасяването на живота на много хора. Индийското посолство в ОАЕ съобщи в четвъртък, че пилотът е в добро здраве и се възстановява. Посланикът Дипак Митал заяви, че се гордее с действията на Маччхар и е бил успокоен след срещата си с него.

Самият пилот подчертава, че гледа на получените наранявания като на част от процеса на възстановяване.

„Не гледам на тази рана като на рана, защото това би направило възстановяването ми още по-трудно. Гледам на това като на път, който бавно продължава и ще отнеме време, но съм уверен, че ще се възстановя и отново ще бъда здрав и във форма“, казва Маччхар.

Редактор: Габриела Павлова