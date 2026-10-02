Мъж от Кърджали е предал в полицията 3100 евро, поискани от телефонни измамници от възрастен мъж. Наетият да получи сумата и да я занесе на определено място заподозрял, че е възможно да е въвлечен в измама и веднага отишъл в Районното управление, предава кореспондентът на БТА в Кърджали Валентина Стоева.

Сценарият, по който била подмамена жертвата, е познат на органите на реда. На стационарния телефон на 93-годишен мъж се представил мним инспектор Попов, който съобщил за пътнотранспортно произшествие и поискал парите, с които разполага възрастният мъж, за да не бъдат задържани негови близки. Благодарение на посредника парите не са стигнали до телефонните измамници.

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В четвъртък е регистриран и друг подобен случай – жена на 82 години била подведена, че са необходими пари за операция на близък и предала 4000 евро. След намесата на полицейски служители било установено, че позвъняванията и в двата случая са от румънски номера. По случаите са образувани досъдебни производства за измама.

От полицията съобщават, че в последните дни в Кърджали са направени няколко опита за телефонни измами, които досега са били неуспешни. Призовават се семействата, които имат налични спестявания вкъщи, да предупредят възрастните си близки да не предават пари по никакъв повод на непознати.

От началото на годината в Кърджали има още два случая на телефонни измами с предадени суми. Единият е бил през януари, а вторият е бил през август. От полицията отбелязаха, че това не е първият случай на предал пари в полицейското управление, усъмнявайки се, че е въвлечен в телефонна измама.

Редактор: Ина Григорова