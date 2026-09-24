54-годишните мъж и жена от Свищов, обвинени в прояви на жестокост към към животни и създаването и разпространение на порнографски материали, са предадени на съд. Според прокуратурата двамата извършвали престъпленията в продължение на близо 10 години.

Обвиненията са за периода от 2014 г. до май 2024 г. Деянията са извършвани в землището на Свищов, както и в селата Царевец и Божурлук.

По обвинението за жестокост към животни става дума за общо 81 случая. Според прокуратурата подсъдимите умъртвявали кучета, котки, птици, зайци, мишки, морски свинчета, риби и яре. Животните били подлагани на сериозни мъчения.

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Мъжът и жената са обвинени и за създаване, продажба и разпространение на порнографски материали чрез интернет и други информационни технологии. По това обвинение са посочени шест случая. Според прокуратурата жената е участвала като модел, а мъжът заснемал материалите.

По обвинението за жестокост към животни законът предвижда от 2 до 4 години затвор и глоба от 2000 до 5000 лева. За създаване и разпространение на порнографски материали наказанието е от 3 до 6 години затвор и глоба до 10 000 лева.

По искане на прокуратурата съдът оставил и двамата в ареста с мярка „задържане под стража“. Предстои делото да бъде разгледано от Районния съд в Свищов.

Редактор: Дарина Методиева