Половин килограм фентанил е иззет при акция на пловдивски криминалисти. Тя е проведена на 9 септември, когато са задържани шестима души в момент на доставка на наркотичното вещество с цел последващото му разпространение в кв. „Столипиново“.

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В хода на действията, проведени от служители на отдел „Криминална полиция“ и сектор „Специализирани тактически действия“, са извършени шест претърсвания и изземвания на територията на Пловдив и област Пазарджик. При обиск на автомобил, управляван от един от задържаните, е открита и иззета пресовка с кафяво прахообразно вещество. Експертното изследване е установило, че веществото е фентанил с тегло 499,69 грама, което се равнява на над 1000 дози.

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Иззети са още мобилни телефони, над 8000 евро, вакуумна машина и други вещи, имащи отношение към разследването, съобщава кореспондентът на БТА в Пловдив Ирина Шопова.

Материалите са докладвани на Окръжната прокуратура – Пловдив. Петима от задържаните са привлечени като обвиняеми за участие в организирана престъпна група за разпространение на наркотични вещества.

Редактор: Станимира Шикова