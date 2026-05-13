Полицията в София е провела специализирана операция срещу разпространението на наркотици, при която са задържани 12 души в рамките на едно денонощие, съобщиха от СДВР.

От службата уточняват, че са иззети значителни количества наркотични вещества, включително над 1 килограм чист фентанил, над 10 килограма вещества за смесване и производство на фентанил, както и други високорискови наркотици.

В първия случай, след получена оперативна информация, служители на Четвърто РУ извършили проверка на 52-годишна жена. При последвал обиск в имот, който тя обитава, са открити и иззети над килограм чист фентанил, над 10 килограма примеси за фентанил, около 340 грама марихуана, 47 грама кокаин и множество пликове, предназначени за разпределяне на количествата дрога.

При отделна операция на служители Трето РУ в района на ж.к. „Западен парк“, близо до метростанция „Вардар“, полицията е задържала четирима мъже непосредствено след извършена сделка с наркотични вещества. Те са на възраст между 40 и 50 години и са известни на МВР.

„При извършените процесуално-следствени действия са намерени и иззети 27 сгъвки с бяло и кафяво прахообразно вещество, 385 евро и два мобилни телефона“, посочват от СДВР.

В трети случай в ж.к. „Студентски град“ служители на Седмо РУ спрели за проверка автомобил. Зад волана е бил 24-годишен мъж, който е задържан. При претърсване в автомобила са открити 35 таблетки екстази, пликове с кристалообразно вещество, амфетамин, марихуана, както и парична сума в евро.

По всички случаи са образувани досъдебни производства. Разследването продължава под надзора на Софийската градска прокуратура. За трима от задържаните вече е наложена мярка „задържане под стража“ за срок до 72 часа.

