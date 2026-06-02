Въздушният трафик до и от Белгия ще бъде преустановен в 14:00 ч. (15:00 ч. българско време) във вторник заради стачни действия на служители на компанията за контрол на въздушния трафик "Скайс", предаде белгийската новинарска агенция "Белга".

Спонтанна стачка на авиодиспечери в понеделник вече доведе до сериозни смущения във въздушния транспорт. На летище Шарлероа бяха отменени 30 пътнически полета, а на летище Лиеж бяха засегнати около 40 товарни полета. От "Скайс" потвърдиха, че въздушното движение ще бъде спряно отново във вторник следобед.

На летището в Брюксел около 25 излитащи полета са били забавени с между един и два часа. Два самолета, насочени към летището в Завентем, са били пренасочени към други летища. Нарушения са отчетени и при товарните операции на DHL на летище Брюксел.

Причината за протестите е недоволството на служителите от условията, при които трябва да бъде въведена в експлоатация новата дигитална контролна кула в Намюр. От следващата година центърът трябва да поеме дистанционно управлението на въздушния трафик за контролните кули на летищата в Лиеж и Шарлероа, като централизира операциите им.

