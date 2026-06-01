Разпространението на дистанционната работа след пандемията от КОВИД-19 е сред основните фактори за по-високата безработица сред младите висшисти, съобщава Асошиейтед прес, позовавайки се на изследване на клона в Ню Йорк на Управлението за Федерален резерв на САЩ, пише БТА.

Според анализа работодателите стават по-предпазливи при наемането на млади и неопитни кадри за позиции, които се изпълняват дистанционно, тъй като обучението и наставничеството от разстояние са по-трудни в сравнение с работата в офис среда.

Икономичен режим: Работа от вкъщи VS. споделено пътуване

Данните показват, че безработицата сред младите висшисти в професии, подходящи за дистанционна работа, се е увеличила с около един процентен пункт в периода 2022–2024 г. спрямо 2017–2019 г., докато при по-възрастните служители в същите сфери се отчита лек спад.

Изследователите изчисляват, че дистанционната работа обяснява близо две трети от увеличението на безработицата сред младите висшисти след пандемията. Според тях работодателите по-често избягват да назначават наскоро завършили студенти в вече изградени екипи, тъй като усвояването на необходимите умения е по-трудно извън присъствена среда.

Редактор: Ралица Атанасова