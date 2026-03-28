Тази седмица цените на дизела в България преминаха прага от 1,60 евро за литър и задействаха държавни компенсации. Но как да намалим разходите, ако не разчитаме на помощ от бюджета? По света все по-често решението е работа от разстояние или така наречения хоум офис – мярка, която спестява не само време, но и гориво.

Всеки ден на колконката е изненада. Не само у нас, а по целия свят. Във Виетнам, Тайланд, Филипини насърчават работата от вкъщи, за да се пестят разходи за гориво. По същите причини в Пакистан и Шри Ланка пък въвеждат 4-дневна работна. А у нас обаче хоум офисът остава екзотика.

Заради петролната криза - дистанционна работа или пътуване с кола през ден?

Мария Стоева, която е собственик на HR фирма, казва: "По данни на Евростат само 2% от хората в България работят от разстояние. Като в това число влизат и тези с опциите от разстояние и в офиса". Тя смята, че кризата с горивата не се отразява на нейния екип, защото на служителите се налага да пътуват до работа само за някакво събитие.

Но други 98% български работодатели не са на нейното мнение. За Мария клюбов проблем е, че ръководителите не виждат какво правят служителите в определен момент. Тя допълва, че в офисите обикновено има дълги обедни почивки и паузи за пушачите.

"Световно проучване на "Майкрософт" сочи, че хората правят прекъсвания по 275 пъти на ден, когато работят от офис. Можете да си представите тези прекъсвания колко много струват на един работодател", казва още Мария.

Ако шефът ви обаче не е като нея и нямате опция за работа от вкъщи, Международната агенция за енергията препоръчва споделено пътуване до работа. Колко реално можем да спестим – проверяваме в движение с практически съвети за по-икономично шофиране заедно с Филип Лазаров, който е автомобилен експерт. Реално става ясно, че това зависи от много условия.

А що се отнася до споделеното пътуване – то пести средства, но изисква и внимателен избор на компания.

