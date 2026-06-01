Стела Богомилова каза, че децата са постоянно в дигиталната сфера, защото тя им дава сигурност и безопасност
Поколението Gen Z са родени с телефони, те са в дигиталното пространство. Това каза психолингвистът Стела Богомилова в предаването „Социална мрежа”. Според нея парадоксът е, че възрастните, които също са постоянно в социалните мрежи и дигиталното пространство, се оплакват от децата си, при положение, че всъщност децата страдат от това, което им е дадено.
„Получава се един порочен кръг, в който родителите със закъснение и неохота си признават или даже не си признават, че проблемът е в тях. Това е най-големият конфликт, защото, за да се помогне на някого, той трябва да признае проблема и да поиска помощ. Родителите най-малко отдават значение на тази „дрога”, смята Богомилова.
Хората споделят, че все по-малко познават детето си, каза психолингвистът. Тя посочи, че това, което кара децата да са постоянно в дигиталната сфера е, че тя им дава сигурност и безопасност.
„Децата се страхуват да общуват с други деца заради завист, присмех, подигравки, неочаквани реакции, такива каквито има в Тик Ток”, посочи Богомилова и допълни, че децата искат да играят няколко роли и същевременно са много уязвими и раними.
Стела Богомилова призова родителите да приземяват децата си и „да ни ги пускат на дълбокото”.
Редактор: Цвета Лазаркова
