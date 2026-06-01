Снимка: БТА
Това е било съобщено на САЩ от Бейрут
Израелският премиер Бенямин Нетаняху е разговарял днес по телефона с американския президент Доналд Тръмп, съобщиха израелски медии, предаде БТА.
Израелският в. „Джерузалем Пост“ отбелязва, че двамата изглежда са обсъждали възможността за примирие между Израел и ливанската шиитска групировка „Хизбула“. Според вестника това е било съобщено на САЩ от Бейрут.
Ливан, под натиска на Вашингтон, сега води преки преговори с Израел.
Източник: Светослав Танчев, БТА
