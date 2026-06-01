Европейската комисия започва процедура срещу България заради превишаване на допустимия дефицит над 3%, като страната ще бъде поставена под засилен мониторинг. Темата беше коментирана в ефира на „Пресечна точка“ от икономиста Михаил Кръстев, изпълнителен директор на Института за стопанска инициатива.

„Реалният дефицит е доста по-висок от официално отчетения и може да надхвърля 5%“, заяви Кръстев. По думите му част от разликата се дължи на еднократни приходи и счетоводни ефекти, които временно подобряват показателите. „Когато харчим повече, отколкото изкарваме, това неизбежно се превръща в проблем“, допълни той.

Какво означава за икономиката налагането на наказателна процедура по свръхдефицит

Икономистът подчерта, че основният въпрос е в разходната политика на държавата. „Дефицитът не трябва да бъде постоянно състояние, а инструмент при криза. В момента той се използва като модел на бюджетиране“, коментира Кръстев. Според него решението е в ограничаване на публичните разходи и прекратяване на автоматичното нарастване на заплатите в публичния сектор.

По думите му процедурата по свръхдефицит може да доведе и до по-скъпо финансиране на държавния дълг. „Това е цената на неспазването на правилата - плащаме я всички чрез по-високи разходи“, каза още Кръстев. Той допълни, че нужните корекции трябва да бъдат заложени в бюджета чрез реални реформи, а не само чрез декларативни мерки.

