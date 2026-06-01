Армията, горските служители и тежка техника разчистват терени в Португалия, за да предотвратят нови бедствия.

След мощните бури в началото на годината огромни количества паднали дървета, клони и дървесни отпадъци са затрупали различни райони. Според властите ситуацията е особено опасна, защото те могат да направят горските пожари по-интензивни и по-трудни за овладяване.

В централната част на страната армията и горските служби вече работят по разчистването на най-засегнатите терени. С тежка техника се освобождават пътища и се премахва сухата растителност, която бързо може да се превърне в гориво за пожарите.

„Бурята събори много дървета, оставяйки след себе си необичайно голямо количество паднала растителност. Така към храстите и боровите иглички, които по принцип са предпоставка за възникването на горски пожари, сега се добавят и короните на дърветата, и клоните. Следователно това увеличава вероятността от по-интензивни и опасни пожари“, обяснява Хосе Мигел Перейра, който е професор по фитогеология.

Военните предупреждават, че с наближаването на лятото рискът става все по-сериозен. Освен сухото време и високите температури, проблем остават и блокираните горски пътища, които могат да затруднят достъпа на пожарникарите при спешни ситуации.

"В началото на годината Португалия беше ударена от силни бури, които опустошиха части от горските масиви, оставяйки след себе си множество паднали дървета и блокирани горски пътища", обяснява говорителят на въоръжените сили Патрисия Фернандес. „Необходимо е пътеките да бъдат разчистени, за да могат огнеборците лесно да преминават по тях, ако възникне пожар", допълва тя.

Португалия е сред европейските държави, които най-често страдат от опустошителни летни пожари. През последните години страната беше засегната от рекордни горещини, а учените свързват все по-честите екстремни климатични явления с глобалното затопляне.

„Вярвам, че нашата работа е изключително важна предвид опасностите, които крие предстоящият период. На земята има много дървесни отпадъци и много паднали дървета, някои от които са доста големи. Това ще направи гасенето на евентуални пожари значително по-сложно", казва серж. Курея от армията на Португалия.

Тази година страната засилва и системата си за реакция при пожари. Хиляди огнеборци, специализирани превозни средства и десетки самолети ще бъдат в готовност през летните месеци.

