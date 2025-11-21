„Единствените смели“ разказва историята на Granite Mountain Hotshots – висококвалифициран екип за гасене на горски пожари, който губи 19 от общо 20-те си членове, когато са обградени от пламъците на пожара Ярнел Хил в Аризона на 30 юни 2013 г.

They’re the heroes that represent the best of America. #OnlyTheBrave – in theaters October 20th. pic.twitter.com/9OqNc5ohfO — Sony Pictures (@SonyPictures) October 4, 2017

Огънят е предизвикан от мълния на 28 юни 2013 г. и бързо се е разпространява върху повече от 8 300 акра вследствие на комбинация от силни ветрове, високи температури и сухи условия, причинени от суша.

Членове на друг екип – Blue Ridge Hotshots – се опитали да спасят попадналите в капан пожарникари от Granite Mountain, но били отблъснати от огромната жега на огъня. Когато членовете на екипа Blue Ridge най-накрая откриват колегите си, те виждат че са загинали. Някой от огнеборците са били разгърнали противопожарни убежища – последно средство за защита на пожарникари в горски терен от малки пламъци. Убежищата обаче се оказали напълно безполезни срещу директния огнен ад в онзи трагичен ден.

The Granite Mountain Hotshots were members of a wildland firefighting crew based out of the Prescott Fire Department. The group began as a fuels management crew in 2001 whose job it was to reduce the growth of fire-prone vegetation and create defensible space around buildings. pic.twitter.com/QgS5SkseCy — Hisham (@h_eecham) October 30, 2023

Това е най-смъртоносния инцидент за американските пожарникари след атаките на 11 септември 2001 г. Как точно екипът се оказва в капан, както и точните обстоятелства около инцидента все още не са известни, тъй като единственият оцелял от групата, Брендън Макдона (изигран от Майлс Телър във филма), е бил отделен от останалите, изпълнявайки ролята на наблюдател по време на трагедията.

Снимка: Getty Images

Загиналите мъже са: Андрю Ашкрафт, 29 г.; Робърт Колдуел, 23 г.; Травис Картър, 31 г.; Дъстин Дифорд, 24 г.; Кристофър Макензи, 30 г.; Ерик Марш, 43 г.; Грант МакКий, 21 г.; Шон Миснър, 26 г.; Скот Норис, 28 г.; Уейд Паркър, 22 г.; Джон Пърсин, 24 г.; Антъни Роуз, 23 г.; Джеси Стид, 36 г.; Джо Търстън, 32 г.; Травис Търбифил, 27 г.; Уилям Уорнеке, 25 г.; Клейтън Уитед, 28 г.; Кевин Уойджек, 21 г.; и Гарет Цупигър, 27 г.

Снимка: Getty Images

Филмът се фокусира повече върху това как са живели, върху тяхната смелост и братство като „хотшотове“ — елитен екип, често сравняван с „тюлените“ на огнеборството. Екипите от типа „hotshot“ пътуват из страната, за да се борят с горски пожари, а Granite Mountain се отличава като единствената местна група с национална сертификация. (Обикновено тези екипи се управляват от по-големи агенции като Горската служба.)

„Наистина съм поразен от невероятната работа, която свършиха“, казва Макдона, който е бил съветник на режисьорите и актьорския състав. „Мисля, че най-важното, и те го улучиха, бе приятелството“.

Макдона, който е бил най-новият член на групата по време на трагедията, се възстановява дълго време от посттравматично стресово разстройство и депресия след загубата на мъжете, които нарича свои „братя“. Той намира изцеление в работата с неправителствени организации, подпомагащи пожарникари, и казва, че се стреми да продължи ценностите, които е виждал у колегите си. „Когато срещам някои от техните семейства, се надявам да си помислят: "Моят син беше такъв. Моят съпруг се държеше така, говореше за любов, състрадание и помощ към другите по този начин“, казва той.

Снимка: Getty Images

Разказването на историята по правилния начин е от решаващо значение за създателите на филма, които го базират на емоционална статия на Шон Флин за GQ.

За да се подготви за ролята, Джош Бролин, който играе лидера на екипа Ерик Марш, както и останалата част от актьорския състав, преминават през пожарникарски лагер. „Фактът, че тренирахме с реални Granite Mountain Hotshots беше нещо огромно“, казва Бролин. „Мисля, че те ни се довериха, когато видяха колко сме отдадени Мисля, че получихме тяхното одобрение и това значеше много за всички".

Снимка: Getty Images

„Те вложиха много усилия и дадоха всичко от себе си“, казва Макдона.

Филмът Only the Brave предлага интензивен курс по тази опасна професия. „Хотшотовете“ имат задачата да контролират огромни, бързо движещи се огнени стихии с нещо повече от моторни триони, лопати и факли за запалване. С невероятна скорост и ефективност те изкопават линия от окопи пред настъпващия пожар и след това запалват собствени контра-пожари с факли. Когато горският пожар срещне контра-пламъка, двата се гаснат взаимно. Както филмът обяснява, те често се борят с огъня чрез огън.

За Бролин, общуването със семействата на загиналите хотшотове е било една от най-важните и трудни части при подготовката за ролята. „Срещата със семействата, за мен лично в началото, беше много трудна, защото не мога да си представя да загубя собственото си дете. Мисля, че надеждата им беше да ги представим по най-достойния начин, което според мен успяхме да направим като екип", споделя той.

Специално място във филма заема дървото, известно като Дядо Хвойна - Grandfather Juniper. По време на пожар през 2013 г. то е спасено от екипа на "Гранитната планина". Дървото е алигаторовата хвойна е на възраст 1400-2000 години и се намира в Националната гора Прескот. След смъртта на 19-те пожарникари Дядо Хвойна се превръща в паметник в тяхна чест. Посетителите оставят монети, цветя и кръпки в основата ѝ, за да почетат жертвата им.

Режисьор на "Само смелите" е Джон Косински, който днес познаваме от работата му по филмите "Том Гън: Маверик", "F1" и "Трон: Арес". В лентата участват още Майлс Телър, Джеф Бриджис, Дженифър Конъли и Тейлър Кич.

Снимка: Getty Images

Филмът също е стимулирал създаването на благотворителен фонд – Granite Mountain Fund, който подпомага пожарникарската служба, както и градовете и семействата, свързани с хотшотовете. „Студиото на Only the Brave, Sony, изигра огромна роля в създаването на Granite Mountain Fund“, казва Макдона. „Лично съм работил с всички тези неправителствени организации и те се справят феноменално". И, както обяснява Макдона в книгата си My Lost Brothers, пожарникарите в горски терен и техните семейства сега имат нужда от повече помощ от всякога. „Горските пожари стават все по-големи. Те горят повече, по-широко и по-дълго“, пише той. Според него броят на пожарникари на терен в западните щати не и достатъчин.

В описание, което може да се приложи към много екипи, борещи се с последните пожари в окръг Сонома, Макдона пише: „Има екип от 20 пожарникари, който работи 32-часова смяна на линия за пожар някъде в Калифорния. Те са изтощени докрай. Не са виждали семействата си със седмици. Работят под командването на ръководители, които също са изтощени и претоварени. Когато този екип потуши пожара, тях ги чакат още два или три други. Грешките са неизбежни.“

Докато горските пожари зачестяват, екипи като този на Макдона продължават да рискуват живота си, за да ги спрат, спасявайки хиляди животи и милиони долари щети.