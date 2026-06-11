Втора вечер на антиимигрантски безредици и сблъсъци с полицията в Белфаст. Униформените използваха водни оръдия срещу протестиращите, които хвърляха тухли, бутилки и други предмети срещу служителите на реда. Мобилизирани бяха допълнителни полицейски сили, но безредиците в сряда не бяха от същия мащаб като насилието във вторник.

Безредици избухнаха в Белфаст, опожарени са коли, къщи и автобус (ВИДЕО)



Общественият транспорт в цяла Северна Ирландия беше спрян, а някои училища затвориха по-рано. Вълната от насилие срещу имигранти се разрази, след като мъж загуби око при жестоко нападение с нож. Видеозаписи от инцидента предизвикаха гняв и призиви в социалните медии за бурни протести. За нападението беше обвинен 30-годишен гражданин на Судан. Той ще отговаря пред Темида за опит за убийство.

Към момента няма информация за пострадали при протестите български граждани. Консулството ни в Единбург, което отговаря и за Северна Ирландия, призова сънародниците ни, живеещи в района, да избягват зоните на демонстрациите, внимателно да планират маршрутите си и да поддържат постоянна връзка със своите близки. Това не е случайно, тъй като и през миналия юни по същото време в Северна Ирландия имаше мащабни антиимигрантски протести. Тогава бяха атакувани домовете и на българи, които впоследствие заявиха, че напускат страната. Сега сред засегнатите са африканци, украинци, индийци и турци.

Според британския премиер Киър Стармър протестиращите умишлено са се насочвали към адреси, на които се знаело, че живеят чужденци, и са ги атакували без каквато и да било провокация. Той заяви, че няма да допусне подобни действия да се превърнат в норма във Великобритания, както и на световни лидери да се намесват във вътрешните дела на страната и да всяват раздор.

Гневът в Белфаст беше предизвикан от шокиращо видео, което бързо се разпространи в социалните мрежи. На него се вижда как мъж нанася многократно удари с нож на друг мъж и размахва оръжието по начин, който създава впечатление, че възнамерява да го обезглави. Трима свидетели се намесват и успяват да избият оръжието от ръцете на нападателя и да спасят жертвата.

Пострадалият е Стивън Огилви - 44-годишен рентгенолог. Извършителят е Хади Алодид - 30-годишен судански гражданин, който първоначално пребивавал в Париж, след това - в Дъблин, а през 2023 г. преминал нелегално с автобус границата между Република Ирландия и Северна Ирландия. Впоследствие получил петгодишно разрешение за временно убежище.

Според публикация на вестник „Сън“ Огилви е преживял и друго тежко изпитание в миналото. Той е бил държан като заложник от наркобанда в Шотландия. Засега няма данни дали този факт има връзка с настоящия инцидент. Единственото известно е, че двамата мъже са живеели под наем в един и същ общински жилищен блок в Северна Ирландия.

Съседите описват Стивън като уязвим човек, който имал увреждане на слуха на едното ухо, а вследствие на нападението е загубил и око. Не е ясно дали двамата с нападателя са се познавали, или между тях е възникнал случаен конфликт.

Властите призовават за спокойствие и изчакване на резултатите от разследването. Близките на пострадалия също апелират за търпение, тъй като съдът предстои да разгледа подробно случая.

В сряда се проведе първото заседание на магистратите, на което беше потвърдена самоличността на извършителя. След четири седмици предстои заседание по същество, когато се очаква да бъдат представени повече детайли по случая.

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