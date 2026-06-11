Подводно вулканично изригване предизвика хаос сред жителите на Папуа Нова Гвинея. Огромни количества вулканична пемза покриха морската повърхност край остров Манус. Бедствието блокира лодки и затрудни риболова – основният източник на прехрана за местните общности.

Кадри показват как хората трудно придвижват плавателните си съдове през гъстите плаващи маси от вулканични камъни. Изригването е започнало на 8 май, на около 125 километра от острова, и продължава до момента.

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Местните власти се опасяват, че щетите върху риболовните райони и затрудненият достъп по вода могат да доведат до недостиг на храна в отдалечените крайбрежни селища.

Редактор: Дарина Методиева