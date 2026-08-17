Бургас вече има две необичайни предложения за талисман на „Евровизия 2027” - капибарата Kapi, предложена от бургаския зоопарк, и Еврогларусът, предложен от Държавен куклен театър - Бургас.

Защо точно капибара за талисман на „Евровизия”? Макар животното да не е характерно за Бургас, от зоопарка в морския град смятат, че именно това е неговият чар. „Евровизия“ събира различни държави, култури и хора около една сцена и една музика. А капибарата сякаш прави същото - спокойна, добронамерена и винаги готова да бъде приятел с всички”, посочват от зоопарка.

„Kapi може да спечели Европа със спокойствие, което заразява, харизма, която не се нуждае от думи, позитивна енергия, която събира хората, послание за приятелство и приемане и физиономия, която просто няма как да забравиш”, смятат от бургаския зоопарк. Те допълват, че капибарата вече е любимец на социалните мрежи, а с малко бургаски дух и много музика Kapi може да стане любимец и на Европа.

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Другото предложение за официален талисман на песенния конкурс, който ще се проведе през май 2027 г., идва от Държавен куклен театър - Бургас. Това е Еврогларусът.

„Какъв по-подходящ маскот на „Евровизия” и символ на Бургас от бургаския гларус? А кой по-добре може да създава кукли и маскоти от Куклен театър - Бургас? Затова предлагаме гларус от нашия спектакъл „Бургаски гларуси“ да се превърне в Еврогларус - маскот на „Евровизия 2027”!”, казват от Кукления театър в Бургас и допълват: „Неговият неповторим „музикален“ глас е звукът, с който всички сме свикнали в Бургас - част от ежедневието ни и истинска звукова запазена марка на града”.

„България е сред малкото страни с професионален куклен театър и профсионално обучение за куклен театър с десетилетни традиции. Имаме сценографите, които измислят куклите, майсторите, които ги създават, и актьорите, които им вдъхват живот. А Куклен театър - Бургас е естественото гнездо, от което Еврогларус може да полети към голямата сцена!”, посочват от театъра.

Залата, в която ще се проведе „Евровизия 2027” (ВИДЕО+СНИМКИ)

А на пресконференция в Бургас генералният директор на БНТ Милена Милотинова отбеляза, че тепърва ще има състезание на креативните идеи.

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Редактор: Ивета Костадинова