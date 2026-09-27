Една сериозна партия не може да пропусне президентския вот. Това заяви в предаването „На фокус” кандидатът за президент Радостин Василев, който е лидер на партия МЕЧ.

Той се явява на вота с кандидат за вицепрезидент Красимир Манов. Предизборната им кампания стартира в събота от парк-хотел Москва в София.

Не сме проруска партия, за да търсим символика. Това беше един от най-евтините варианти за нас, каза Василев.

По думите му за вота могат да разчитат на голяма периферия. „Ние сме умерено консервативен, центристки проект и може да събираме избиратели отляво, отдясно, либерали, дори консерватори”, каза Василев.

Вижте номерата в бюлетината на кандидатите за президент (СПИСЪК)

Той отправи критики към основните партии за това, че не издигнаха кандидати за президент и вицепрезидент.

„Едни граждански движения ги издигат, инициативни комитети се крият зад тях. Това е една некоректна работа спрямо избирателите”, коментира Василев.

Според него нито Гюров, нито Йотова са били независими във функциите, които са изпълнявали. „Единият като служебен премиер, другата като вицепрезидент – винаги са изпълнявали поръчки”, каза Василев. „Аз съм човек, който не може да изпълнява поръчки и не би се противопоставил на интереса на своя народ, независимо от политическата цена”, допълни той.

Василев посочи, че МЕЧ е шеста по големина партия, но в нея има сериозни експерти.

„Ние имаме 10 човека, които са на 10 пъти по-високо ниво от управляващата партия „Прогресивна България” в момента, която претендира да управлява България и то по начин, по който да се различава от ГЕРБ и „Ново начало” и Пеевски. А пък то се получава точно същото”, каза Василев.

Даде пример със земеделието. „Притежаваме двама експерти, които са на национално ниво”, каза Василев.

„Един президент трябва да се противопоставя на несправедливостите, които вижда в изпълнителната власт”, коментира Василев. „Мога да бъда обединител на хората – не само на недоволните от грабежите и измамите, не само на реакционно настроените срещу несправедливостите, но и на интелектуалците. Аз не възприемам кандидатите, първите двама, за които говорихме, за моя конкуренция. Те са безпардонно посредствени”, коментира Василев.

Той даде и своята оценка на първите 6 месеца на правителството. „Разочароващ провал с надеждите на 1,5 милиона българи”, каза Василев.

„От кадровата му политика, през законодателните му инициативи, през кадрите, с които той комуникира с нас. Вчера гледах Слави Василев, Владо Николов и Антон Кутев и се смях много. Той изглеждаше като гавра с българския народ - обяснението на Йотова какво е казала и какво не е казала в ООН. С това, че той нанесе удар върху пенсионерите, работещите, с осигурителния праг, с новите данъци. А всъщност заявката беше да се справя с едрия капитал, с олигархията, която той не вижда, а напротив, работи прекрасно с него”, каза Василев. „Много трудно би било за тях да бъде президент Радостин Василев”, допълни той.

„Имаме реални шансове да се доберем до балотаж. След това ще стане по-лесно”, каза Василев.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ина Григорова